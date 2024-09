Prezes zapytał: jakie trener stawia warunki? Opiekun polskich mistrzów zdecydował

Aleksander Wojciechowski w środowisku wioślarzy jest trenerem-legendą, doprowadził "Dominatorów" do olimpijskiego złota w Pekinie, w Paryżu cieszył się z kolejnego medalu "swojej" czwórki podwójnej, tym razem brązowego. Były to już jednak jego siódme igrzyska, w grudniu skończy 75 lat, zapowiedział wtedy, że to koniec. Tyle że w taką decyzję nie wierzyli jego podopieczni, a dla prezesa PZTW Adama Korola taka opcja nie wchodziła w grę. I kilka tygodni po fakcie Wojciechowski podjął decyzję ws. ewentualnego przejścia na emeryturę.