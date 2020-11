Prezes PZG Stanisławiszyn. Zawieszenie związku odbyło się z naruszeniem statutu

Środowe głosowanie wirtualne Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Europejskiej Federacji Gimnastycznej (EG), które podtrzymało decyzję o zawieszeniu Polskiego Związku Gimnastycznego, odbyło się z naruszeniem statutu EG” – powiedziała prezes krajowej centrali Barbara Stanisławiszyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna gimnastyczka zmaga się z chorobą. Zawiesiła znakomicie zapowiadającą się karierę. Wideo INTERIA.TV

W czwartek Stanisławiszyn wysłała do siedziby EG w szwajcarskiej Lozannie odwołanie z prośbą w wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Reklama

PZG został zawieszony przez EG z powodu nierozliczenia zobowiązań finansowych związanych z organizacją przez Polskę mistrzostw Europy w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w Szczecinie w 2019 roku.

Decyzję podjął Komitet Wykonawczy EG 30 października, a potwierdziło ją Walne Zgromadzenie18 listopada stosunkiem głosów 18:22, przy ośmiu wstrzymujących się.

"Właśnie, wynik tego głosowania, zgodnie ze statutem EG, budzi nasze wątpliwości, nie oznacza naszego dalszego wykluczenia z grona tej organizacji. Pragniemy zwrócić uwagę na nasze wątpliwości co do wyników tego głosowania i uznania przez European Gymnastic, że Wirtualne Nadzwyczajne Zgromadzenie potwierdziło zawieszenie Polskiego Związku Gimnastycznego zgodnie ze statutem" - powiedziała Stanisławiszyn.

"W nawiązaniu do wczorajszego Wirtualnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym odbyło się głosowanie nad zawieszeniem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego jako członka Europejskiego Gimnastycznego, pragniemy zwrócić uwagę na nasze wątpliwości co do wyników tego głosowania i uznania przez European Gymnastic, że Wirtualne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdziło zawieszenie Polskiego Związku Gimnastycznego zgodnie ze statutem. Należy zauważyć, że zgodnie ze statutem Europejskiego Gimnastyki artykuł 8 - Komitet Wykonawczy może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zawieszenia lub wykluczenia członka federacji za nieuiszczenie opłat lub naruszenie innych zobowiązań. Decyzja ta wejdzie w życie natychmiast, ale musi zostać potwierdzona większością dwóch trzecich głosów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu" - napisała w czwartek do dyrektor generalnej EG Lisy Worthmann Stanisławiszyn.

Pismo identycznej treści zostało wysłane w czwartek do wszystkich pozostałych 49 narodowych związków wchodzących w skład EG.

Szefowa polskiego związku przedstawia następujące uzasadnienie:

"W głosowaniu nad zawieszeniem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego wzięło udział 40 członków, więc większością 2/3 głosów było 27, natomiast 22 za, 10 przeciw, 8 wstrzymujących się, czyli większość 2/3 głosów wymagana przez statut nie została osiągnięta. 22 głosy za stanowią 55 proc. wszystkich głosów, a nie dwie trzecie. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wyników głosowania i wyjaśnienie, dlaczego stwierdzono, że pomimo nieosiągnięcia większości głosów 2/3 głosów podczas Wirtualnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 listopada 2020 roku skutecznie potwierdziło zawieszenie Polskiego Związku Gimnastycznego".