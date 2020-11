​Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera wiceprezydentem World Sailing

Tomasz Chamera został wybrany wiceprezydentem światowej federacji żeglarskiej World Sailing. Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego otrzymał 102 na 127 głosów. Na czele tej organizacji stanął Chińczyk Quanhai Li, który zastąpił Duńczyka Kima Andersena.

Walne Zgromadzenie World Sailing odbyło się w niedzielę w formie wideokonferencji. Chamera uzyskał w wyborach na wiceprezydenta największą liczbę głosów spośród 15 kandydatów. Za prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego opowiedziało się 102 przedstawicieli narodowych związków żeglarskich na 127 uczestników.

"Jestem zaszczycony i dumny, że żeglarski świat docenił Polskę, nasze dokonania, w tym moje kompetencje, obdarzając tak wielkim poparciem i zaufaniem. Dla mnie to duże zobowiązanie i wielki motywator do wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego sportu. Prezydent Quanhai Li w poprzedniej kadencji był wiceprezydentem World Sailing i myślę, że te zmiany są dowodem na to, że organizacja potrzebuje świeżego wiatru w żagle. Ten wybór nie zmienia mojej działalności w Polskim Związku Żeglarskim, jestem nawet przekonany, że będzie to z pożytkiem dla obu organizacji" - skomentował po wyborze nowy wiceprezydent World Sailing.

W swoim programie wyborczym Chamera wskazał trzy najważniejsze cele. To strategia rozwoju żeglarstwa olimpijskiego, aktywizacja krajów rozwijających się oraz poprawa efektywności działania światowej federacji World Sailing w zakresie współpracy międzynarodowej, finansów i procedur.

Jest także drugim Polakiem, który pełnić będzie tę funkcję. Pierwszym był, w latach 2008-2012, dwukrotny olimpijczyk z Monachium w 1972 roku i osiem lat później z Moskwy Tomasz Holc.

"Dziękuję Tomaszowi za zainspirowanie mnie do wejścia w świat dyplomacji międzynarodowego żeglarstwa. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie efektywne wyniki całego polskiego żeglarstwa, naszych zawodników, pracy trenerów, moich współpracowników i członków Polskiego Związku Żeglarskiego. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć Milenie Lachowicz, kobiecie mojego życia, która wspiera mnie we wszystkich działaniach" - dodał.

49-letni Chamera piastuje stanowisko prezesa PZŻ od kwietnia 2017 roku - wcześniej był w związku dyrektorem sportowym oraz wiceprezesem ds. sportu. W poprzedniej kadencji pełnił również funkcję wiceprezydenta Europejskiej Federacji Żeglarskiej (EUROSAF).

Chamera jest jednocześnie pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz członkiem rady nadzorczej występującej w piłkarskiej pierwszej lidze Arki Gdynia. Były zawodnik i trener żeglarstwa, pomysłodawca regat Volvo Gdynia Sailing Days, które w tym roku odbyły się po raz 21.

Jego młodszy o dziewięć lat brat Michał jest trenerem bramkarzy w Lechu Poznań.

Autor: Marcin Domański

