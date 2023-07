Poważne ostrzeżenie w kwestii igrzysk: To próba chińskiej inwazji

Igrzyska Pacyfiku to piękna, acz egzotyczna impreza, która odbywa się od 1963 roku z udziałem państw Oceanii, także potentatów takich jak Australia czy Nowa Zelandia. Te kraje jednak rzadko wysyłają na nie najsilniejsze składy i chociażby z tego powodu ostatnie igrzyska w Apia na Samoa w klasyfikacji medalowej wygrała Nowa Kaledonia przed Papuą-Nową Gwineą i gospodarzami.

Igrzyska Pacyfiku mają swoją specyfikę - tu ważne jest rugby siedmioosobowe, które dzięki tym igrzyskom pokazało światu swą atrakcyjność i awansowało do programu olimpijskiego. Tu odbywają się wyścigi łodzi va'a , wyciskanie sztangi leżąc, zawody w bowls czy squashu, towarzyszące klasycznym sportom jak koszykówka, siatkówka czy lekkoatletyka.

Salomony - strategicznie położone wyspy

W 2023 roku Igrzyska Pacyfiku mają odbyć się w Honiara - stolicy Wysp Salomona , leżących niedaleko Nowej Gwinei. Już w czasie II wojny światowej Japończycy wiedzieli, jak ogromne znaczenie strategiczne mają te wyspy. To na nich wdali się w krwawe walki z bitwę o Guadalcanal włącznie.

Strategiczne znaczenie Salomonów nie maleje także we współczesnych czasach, o czym doskonale wiedzą Chiny. To Pekin stoi za tegorocznymi Igrzyskami Pacyfiku.

Już w zeszłym roku Salomony zgłaszały problemy z przeprowadzeniem i sfinansowaniem igrzysk. Pomoc oferowała wówczas Australia, a ostatecznie nieduży kraj związał się sojuszem politycznym i gospodarczym z Tajwanem. To on miał dostarczyć technologie i pieniądze niezbędne do prowadzenia igrzysk, a jednocześnie umocnić pozycję swoją i sojuszników na Wyspach Salomona. Wszystko się jednak zmieniło.