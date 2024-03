Robert Karaś po głośnej aferze z dopingiem nie dał o sobie tak szybko zapomnieć. Sportowiec mimo problemów wizerunkowych normalnie przygotowywał się do kolejnych startów. Co ciekawe, w lutym Polak został ukarany dwuletnią dyskwalifikacją, w związku z którą do 29 maja 2025 r. nie może rywalizować w zawodach organizowanych przez federację IUTA. Niedawno Karaś wziął udział w zawodach ultratriathlomu organizowanych na Florydzie, gdzie popisał się imponującym wyczynem.

