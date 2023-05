"Był moim wszystkim" - napisała na Instagramie Justyna Kowalczyk-Tekieli o swoim mężu. Kacper Tekieli zginął w szwajcarskich Alpach, w trakcie górskiego projektu - założył sobie zdobycie wszystkich wierzchołków o wysokości ponad 4000 metrów. Akcja miała trwać co najmniej 2,5 miesiąca.

"Mogę potwierdzić informację o śmierci. Wiem o tym od jego kolegów wspinaczy i instruktorów. W środę urwał się z nim kontakt, a w czwartek znaleziono jego ciało w lawinisku na Jungfrau " - powiedział Interii Sport Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Głos zabrał Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinistów.

Każda góra jest albo trudna, albo łatwa. To zależy od drogi. Nie mam wiedzy, którą drogą wchodził Kacper, ale skoro zdarzyło się to na zejściu, to pokonał drogę w górę bez większych trudności. Coś musiało zdarzyć się na zejściu. Albo to on wywołał lawinę, albo ona została naruszona i sama zeszła ~ - tłumaczył cytowany przez Fakt.

Do Justyny Kowalczyk-Tekieli płyną kondolencje i wyrazy wsparcia . Poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieściła m.in. Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz zwróciła się do Justyny Kowalczyk-Tekieli. Ludzie dogłębnie poruszeni

Joanna Racewicz rozumie ból i to, co przez co przechodzi teraz Justyna Kowalczyk-Tekieli. Sama straciła męża w tragicznych, niespodziewanych okolicznościach. Paweł Janeczek, zawodowo porucznik Biura Ochrony Rządu i szef ochrony prezydenta Rzeczpospolitej Polski, zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Pozostawił pogrążonych w żałobie żonę i synka. Chłopiec miał wówczas 2 lata. Był w wieku małego Huga, syna Justyny Kowalczyk-Tekieli i Kacpra Tekieliego.

Racewicz skierowała do utytułowanej biegaczki narciarskiej smutny i bardzo poruszający wpis. Zapewniła, że w razie czego sportsmenka może liczyć na jej wsparcie.

Justynko, tak bardzo, bardzo mi przykro. Tak mocno chciałabym przytulić Ciebie, małego Hugo. Dokładnie tak małego, jak mój Igor wtedy. Ciemna, długa dolina przed Wami. Daleka droga. Zimno, gdy wszyscy znikną. Bo tak jest. Ludzie odchodzą do swoich przestrzeni. Dokładnie wtedy, gdy gasną znicze i więdną kwiaty. Przez noc pójdziecie sami. Za ręce. Chciałabym pocieszyć, dać dobre słowo. Nie umiem. Gdybyś potrzebowała - jestem ~ - czytamy

Internauci są poruszeni apelem. "Pani, jak nikt inny rozumie co czuje Justyna. My możemy tylko sobie wyobrażać i współczuć", "Pani Joanno, Pani pisze takie komentarze, że drga każdy milimetr ciała i duszy. Prawda do bólu", "Pani Joasiu, tylko pani mogła napisać tak piękny post. Pani Justyna sama musi sobie poradzić z tym bólem, który teraz pewnie rozrywa jej serce. Ale tak jak pani kiedyś pięknie powiedziała, że najpiękniejszym pomnikiem Pawła jest Igor, i że to Igor pomógł pani przejść przez tą dolinę. Tak tutaj pani Justynie pomoże malutki Hugo. Tule was obie", "Po tej wiadomości pomyślałam od razu o Pani. Pamiętam właśnie, że Igor był mniej więcej w wieku Hugo... Nikt nie rozumie tego, co przeżywa Justyna lepiej od Pani" - piszą w komentarzach.

Wypowiadają się również kobiety, których dotknął podobny tragiczny los. "Mój mąż zginął w wypadku samochodowym, syn miał wtedy 6 lat. Po dzisiejszej informacji pomyślałam o Pani, o sobie, o Pani Justynie. I innych kobietach, które przezywają lub przeżywały podobną tragedie. Nikt Nas nie zrozumie lepiej, nikt. Tylko osoba która przeżyła to co My" - napisała jedna z nich.

