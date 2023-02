Poruszające wideo ukraińskiego MON! To bezkompromisowa odpowiedź dla MKOl

MKOl zamierza dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi do startu w letnich igrzyskach olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Warunek - brak jakichkolwiek symboli narodowych . Rywalizacja pod flagą neutralną.

Co zrozumiałe, najgłośniej protestują Ukraińcy . Tamtejsze Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało właśnie w sieci film skierowany do władz MKOl . Mimo że nagranie trwa tylko 22 sekundy, jest nad wyraz wymowne.

"Nie widzicie bezpośredniego związku? Przyjedźcie na Ukrainę, a zrozumiecie. Waszym zadaniem jest zatrzymanie promocji terroryzmu na najważniejszych sportowych arenach świata. Nasze zadanie to zatrzymanie terrorystów na polu bitwy" - czytamy w przesłaniu zamieszczonym przez autorów filmu.

Tymczasem dygnitarze MKOl, z przewodniczącym Thomasem Bachem na czele, przekonują, że skoro udało się rozegrać tegoroczny Australian Open z udziałem tenisistów rosyjskich i białoruskich, to samo uda się w przyszłym roku w Paryżu.

"Omawiana koncepcja neutralnej flagi jest popierana przez zdecydowaną większość ruchu olimpijskiego i odzwierciedla to, co widzieliśmy w praktyce w ciągu ostatnich dwóch tygodni podczas Australian Open. Sportowcy rywalizowali w turnieju jako indywidualni sportowcy pod neutralną flagą bez identyfikacji ich kraju" - to próba argumentacji władz światowego sportu.