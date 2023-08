Poruszające słowa polskiej gwiazdy. Nie wygrała, ale odzyskała radość ze ścigania

Aleksandra Mirosław zdobyła w Bernie brązowy medal mistrzostw świata we wspinaczce sportowej na szybkość. Dla wielu byłby to sukces, ale niemal niepokonana Polka była przed startem uznawana za murowaną faworytkę do złota. Nie udało się, jednak sama Mirosław przyznała w długim i poruszającym wpisie, że tym razem od kolejnego triumfu ważniejsze jest dla niej odzyskanie radości, jaką daje sport.