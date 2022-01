- W roku 2022 budżet działu kultura fizyczna przekroczy dwa miliardy złotych. Pierwotnie wynosił około 1,65 miliarda, ale od tego czasu udało nam się już pozyskać zapewnienie finansowania kilku projektów, które w budżecie nie były ujęte. To jest historyczne osiągnięcie, które potem przełoży się na to, co możemy zrobić w zakresie projektów infrastrukturalnych, wspierania sportu wyczynowego, powszechnego czy klubów sportowych - powiedział Bortniczuk podczas śniadania prasowego w Warszawie.

Jednym z celów resortu w najbliższym czasie będzie stworzenie ogólnopolskiego systemu, do którego nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach wpisywaliby wyniki sprawdzianów sprawnościowych uczniów szkół podstawowych. Do takiej bazy danych - z poszanowaniem ochrony danych osobowych - dostęp mają mieć przedstawiciele klubów czy związków sportowych, którym łatwiej byłoby ocenić potencjał dzieci i ew. zaprosić je na treningi.

Reklama

To jest cel MSiT w najbliższym czasie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Bortniczuk dla Interii: Za 5 lat tysiąc nowych boisk. Wideo INTERIA.TV

- Z tym pomysłem przyszedł do mnie Sebastian Chmara (wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - PAP), razem z prezesem Olszewskim. Chcieli zrobić coś takiego głównie pod kątem lekkiej atletyki, a my chcemy rozszerzyć funkcjonalność tego programu - poinformował Bortniczuk.

W planach ministerstwa jest też budowa krytych boisk wielofunkcyjnych, z których mogliby korzystać uczniowie.

- Około 60 procent szkół w Polsce nie ma dostępu do normalnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Ćwiczy się w salach lekcyjnych czy na korytarzach z przykręconymi drabinkami - tłumaczył szef resortu.

Szczegóły tych projektów mają zostać podane w najbliższych tygodniach lub miesiącach.