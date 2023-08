Świetny start Polaka w Singapurze. A to nie koniec!

Jak podał serwis TVP Sport, występ Polaka odbył się mimo dużych przygód - nasz zawodnik dostał "dziką kartę" uprawniającą go do startu dosłownie na kilka dni przed zawodami. Mimo to udało się zorganizować szybki wylot do Singapuru, gdzie Stępniak stanął na starcie, choć w podróży zaginął mu rower i został odzyskany dopiero na dzień przed występem.