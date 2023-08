Kostera zyskał rozpoznawalność, gdy w czerwcu ubiegłego roku na zawodach Bretzel Ultra Triathlon pobił rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana, należący wcześniej do Roberta Karasia. Dwa miesiące później na trasie dziesięciokrotnego Ironmana ponownie był w gronie najlepszych - tym razem zajął trzecią pozycję. To właśnie wtedy na linii Kostera-Karaś zaiskrzyło - początkowo zdecydowanym liderem zawodów był ten drugi, ale wycofał się z rywalizacji. Kostera komentował, że widząc tempo rywala wiedział, że ten nie zdoła dotrzeć do mety, co spotkało się z ostrą reakcją Karasia. Ostatecznie panowie wyjaśnili sobie wszelkie wątpliwości i zapewniali później, że zakopali topór wojenny.

Już wtedy Kostera mówił, że ma w głowie kolejny plan, jakim będzie ustanowienie rekordu Guinnessa na najdłuższym dystansie triathlonu. Polski zawodnik wcześniej stawiał już przed sobą inne wyzwania, w tym 100 maratonów w 100 dni.

W ciągu jednego roku będę musiał pokonać dystans ponad 40 750 kilometrów, co jest równoważne obwodowi kuli ziemskiej wzdłuż równika. Przez pierwsze 65 dni będę musiał przepłynąć każdego dnia 18 kilometrów, czyli łącznie 1200. Następnie będę musiał pokonać ponad 30 000 kilometrów na rowerze, czyli każdego dnia będę jeździł 200 kilometrów. Zakończę wyzwanie biegając każdego dnia 55 kilometrów ~ mówił zimą w rozmowie z Interią

Kostera zaczął swoje wyzwanie 1 czerwca. 7 sierpnia po raz ostatni wszedł do wody i zakończył pierwszy etap swojej walki o rekord Guinnessa. - Jestem mega szczęśliwy. Na ostatni dzień ubrałem się podwójnie grubo, zaparzyłem dużo ciepłych rzeczy. Teraz pora ruszyć dalej. Obiecuję, że nie będę pływał przez 10 miesięcy - powiedział triathlonista po ukończeniu pływania i nawiązał do niemal jesiennych temperatur, jakie dopadły go w Sycowie (przez ostatnie dwa miesiące pływał nad tamtejszym zalewem w Stradomii Wierzchniej) w końcówce tej części swojej przygody.

Kim jest Adrian Kostera? Sport zaczął uprawiać po trzydziestce

Adrian Kostera postanowił wziąć się za sport w 30. urodziny, gdy uznał, że nikotynowy nałóg i tryb życia pozbawiony aktywności fizycznej są dla niego szkodliwe. Palenie rzucił z dnia na dzień i zaczął szukać rekordów, które mógłby pobić. Wybór padł na ultra triathlon, choć, jak sam później przyznawał, nie zdawał sobie jeszcze do końca sprawy z tego, na co się pisze. Początkowo trenował po godzinach, na co dzień pracując w szklarni w Holandii, dokąd przeniósł się z Torunia, z którego pochodzi, ale sukcesy osiągane na zawodach w wielokrotnym Ironmanie sprawiły, że obecnie może skupiać się już tylko na sporcie - ma wielu sponsorów, przygotowuje także plany treningowe dla swoich sportowych podopiecznych.

Wyzwanie "Triathlon365" Kostera początkowo chciał realizować w Holandii, ale ostatecznie podpisał list intencyjny w sprawie startu z władzami województwa dolnośląskiego. Wiosną przyszłego roku ma dotrzeć do mety, która znajdzie się na Polanie Jakuszyckiej.

