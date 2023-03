Niech to będą pierwsze i ostatnie tego typu zawody

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wyraził nadzieję, że są to pierwsze i jednocześnie ostatnie tego typu zawody na Toropolu w Polsce. To by bowiem oznaczało, że "nastąpił pokój" i Ukraińcy mogą spokojnie organizować tego typu imprezy we własnym kraju.