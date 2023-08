Polski medalista ostro do Karasia: "Zanim wsadzę tabletkę do gęby..."

Co innego mówił już jednak w poniedziałkowym Hejt Parku na Kanale Sportowym. Karaś opowiadał o kolejnych złamaniach wyrostka kolczystego. Wówczas jeden z jego znajomych miał mu polecić suplementację u "bardzo zaufanego człowieka" Michała Macieja. Zapewnił on Karasia, że substancja, którą mu podaje, utrzymuje się w organizmie do 72 godzin. Najprawdopodobniej ta informacja okazała się nieprawdą i to właśnie ten środek wykryto u sportowca około 140 dni później. Karaś również przyznał, że zażył niedozwoloną substancję.