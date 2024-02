Druga kwarta miała już zgoła inny przebieg - pretendenci do tytułu z San Francisco wygrali ją 10:3, wykorzystując błędy obrońców tytułu, którzy często gubili piłkę. W trzeciej odsłonie Kansas City Chiefs wzięli się za odrabianie strat i schodzili z boiska prowadząc 13:10. W czwartej kwarcie do wyrównania doprowadzili z kolei rywale i o losach meczu przesądziła dogrywka. W tej górą byli faworyci, którzy wygrali 25:22.

Kyle Juszczyk w finale Super Bowl. Zawodnik San Francisco 49ers ma polske korzenie

"Juszczyk gra na pozycji full backa. To bardzo ważna pozycja. Jest on blisko rozgrywającego, a w niektórych ustawieniach blokuje on obrońców i daje rozgrywającemu więcej czasu oraz miejsca na rozprowadzanie piłki" - mówił Kopciuch.