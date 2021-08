W starciu z Irlandczykami bowiem polscy hokeiści na trawie nie byli faworytami. Poza nimi mają w grupie Chorwację (mecz we wtorek) i Włochy (starcie w środę). One zadecydują o wyjściu z grupy do półfinałów, a także o awansie do eliminacji mistrzostw świata. Awans zdobędą dwa pierwsze zespoły oraz piąty, najlepszy z trzecich miejsc.



Biało-czerwoni przegrali z Irlandią 1-2 po bramce Krystiana Sudoła z Pomorzanina Toruń. Dla rywali trafiali: Benjamin Walker i John McKee. W drugim meczu grupy Włosi zwyciężyli Chorwację 4-1. W drugiej, równoległej grupie Szwajcaria pokonała Austrię 2-0, a Szkocja w dramatycznym meczu zremisowała z Ukrainą 4-4.

Reklama

Polska walczy o awans do elity Europy

Polacy próbowali odzyskać awans do elity dwa lata temu w Cambrai we Francji, ale wówczas zajęli czwartą pozycję, po przegranym półfinale z Rosją. Awansu wówczas nie było. Po raz ostatni Polacy grali w elicie europejskiej w 2017 roku. Spadli wtedy z niej po przegranej rywalizacji w Amstelveen w Holandii.

Kadrę Polski tworzą głównie poznańskie kluby: Grunwald Poznań (Mateusz Popiołkowski, Michał Kasprzyk, Mikołaj Gumny, Mikołaj Głowacki, Michał Lange), AZS AWF Poznań (Patryk Pawlak, Mateusz Nowakowski), AZS Politechnika Poznańska (Robert Pawlak) oraz Warta Poznań (Maciej Pacanowski, Bartosz Zaworski). W składzie znaleźli się także zawodnicy LKS Rogowo (Maksymilian Koperski, Tomasz Bembenek), LKS Gąsawa (Jakub Chumeńczuk, Jakub Janicki, Dominik Kotulski), Pomorzanina Toruń (Krystian Sudoł, Wojciech Rutkowski) oraz Hampstead and Westminster (Joseph Hillyer).