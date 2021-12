Kazachstan miał organizować mistrzostwa świata w szachach błyskawicznych, ale musi się z tego wycofać. Chodzi o obostrzenia związane z Covid-19, które w tym kraju są restrykcyjne. Bardzo wielu uczestników musiałoby przejść tygodniową kwarantannę, stąd decyzja o przeniesieniu turnieju do Polski.

Szachowe mistrzostwa świata w Polsce

- FIDE jest szczerze wdzięczna Polsce, krajowi z bogatą tradycją szachową, za zaoferowanie swojej gościnności pomimo tak krótkiego terminu. Jestem przekonany, że to będzie wspaniałe wydarzenie - podkreślił prezes międzynarodowej federacji Arkady Dworkowicz



Do udziału uprawnieni są zawodnicy, którzy legitymowali się odpowiednim rankingiem rankingiem Elo 2550+ na dowolnej liście rankingowej w ostatnim roku. Mogą też startować szachiści, którzy byli mistrzami kraju. Do tego dochodzi 15 dzikich kart, które mogą przyznać organizatorzy, zatem Polacy.



Przed dwoma laty w Moskwie w obu kategoriach triumfował Norweg Magnus Carlsen.