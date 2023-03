Polska stawia szlaban. Igrzyska Europejskie bez sportowców z Rosji i Białorusi

"Nasze stanowisko pozostaje niezmiennie - czytamy w oficjalnym komunikacie organizatorów Igrzysk Europejskich. - Jest zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Popieramy stanowisko władz Ukrainy sprzeciwiające się dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do sportowej rywalizacji, co najmniej do momentu zakończenia krwawej wojny wywołanej przez Rosję".