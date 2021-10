Mecz z Włoszkami był już dla Polek pojedynkiem o miejsca 5-8. Szanse na występ na mundialu straciły wcześniej.



Turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata rozgrywany jest systemem pucharowym. Przegrani w pierwszej rundzie stracili szansę na awans na mundial. Na to mógł liczyć bowiem tylko wygrany w całej imprezie. Polskie zespoły zatem szybko straciły możliwość dalszej walki o mundial. Biało-czerwone w czwartek uległy Szkocji 0:3 i pozostała im jedynie rywalizacja o miejsca 5-8. Te spotkania są o tyle ważne, że każde jest punktowane do światowego rankingu. Pozycja w tej klasyfikacji zadecyduje, czy dana reprezentacja będzie mogła wziąć udział w kwalifikacjach olimpijskich.

W piątkowym pojedynku Włoszki miały przewagę, wywalczyły pięć krótkich rogów, ale tylko jeden z nich wykorzystały. Trzy minuty przed końcem bramkę ze stałego fragmentu gry zdobyła Lara Oviedo i ustaliła wynik meczu.

W innym spotkaniu o lokaty 5-8 Rosja pokonała Francję 3:2. "Reprezentacja trójkolorowych" będzie rywalem Polek w sobotę w spotkaniu o siódme miejsce.

Polska - Włochy 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Federica Carta (2), 0-2 Lara Oviedo (57-krótki róg).