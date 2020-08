Erwina Ryś-Ferens to wybitna panczenistka, która czterokrotnie reprezentowała Polskę podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Teraz zawodniczka zmaga się z nowotworem i niedawno ruszyła zbiórka, mająca na celu pomoc w leczeniu.

Erwina Ryś-Ferens reprezentowała barwy Olimpii Elbląg i Marymontu Warszawa. Trzykrotnie zdobywała brązowe medale podczas mistrzostw świata i wielokrotnie zostawała mistrzynią Polski.



Oprócz sukcesów w sporcie Ryś-Ferens była również bardzo zaangażowana społecznie.



- Nasza mama wielokrotnie udowadniała na torze jaka wielką ma wolę walki, tak samo teraz nie poddaje się i walczy z rakiem. Rak kości odebrał jej to na czym swoja karierę zbudowała, silne nogi. Rak mocno się rozgościł i odebrał możliwość chodzenia. Mama nie czuje nóg i wymaga całodobowej opieki. Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (m.in. łóżko ortopedycze, łazienka dla niepełnosprawnych) - możemy wyczytać w oficjalnym profilu zbiórki.



- Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski teraz ona potrzebuje pomocy aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie. Liczymy na Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że teraz też Państwo nie zawiedziecie jej w kibicowaniu, tym razem po dojście do zdrowia. Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.



