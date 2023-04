Zaplanowane w Poznaniu zawody Pucharu Świata we florecie kobiet nie odbędą się. Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) naciskała, by do rywalizacji powróciły Rosjanki i Białorusinki. Nie zgodziła się na warunki stawiane przez Polski Związek Szermierczy, w wyniku czego federacja Tadeusza Tomaszewskiego wycofała się z organizacji PŚ. Z Norwegii płynie głos wsparcia.