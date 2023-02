Polska i inne kraje wystosowały apel! Żądają wykluczenia Rosji i Białorusi

"To bardzo ważne, że autonomiczne związki sportowe jednogłośnie poparły tę deklarację. Musimy zrobić wszystko, aby Rosjanie i Białorusini nie mogli występować w międzynarodowych imprezach sportowych aż do zakończenia konfliktu na Ukrainie " - powiedział gospodarz spotkania, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wspólne oświadczenie przedstawicieli rządów Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji:

"Raz jeszcze zdecydowanie potępiając barbarzyńską, bezprawną, niczym niesprowokowaną i w żaden sposób nieuzasadnioną agresję Rosji wobec Ukrainy, jako przedstawiciele rządów Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji wzywamy do zdecydowanej solidarności z zawodnikami, trenerami i oficjalnymi przedstawicielami sportu na Ukrainie, czyniąc to ze szczególną mocą w przeddzień rocznicy haniebnej napaści Rosji na Ukrainę dnia 24 lutego 2022 r.

Mając na uwadze toczącą się na forum międzynarodowym debatę na temat sankcji wobec Rosji i Białorusi w dziedzinie sportu, jako przedstawiciele sąsiednich krajów mamy szczególny obowiązek podtrzymania stanowiska, że Rosja i Białoruś nie mogą zostać dopuszczone do udziału w międzynarodowych zawodach sportowych w jakiejkolwiek formie. Ze względu na nasze historyczne doświadczenia jesteśmy głęboko przekonani, że złagodzenie wprowadzonego rok temu zakazu stanowiłoby błędny sygnał, który mógłby zostać wykorzystany przez rosyjski reżim i propagandę do legitymizacji rosyjskich zbrodni.

Od wybuchu wojny przebieg zawodów sportowych na Ukrainie jest zakłócony, a wielu ukraińskich sportowców zostało zmuszonych do obrony ojczyzny. Obecnie na Ukrainie nie ma warunków do normalnych treningów dla zawodników. Wiele obiektów sportowych uległo zniszczeniu, stadiony zostały zamknięte, a w wielu przypadkach są wykorzystywane jako obiekty dla uchodźców. Niektóre kluby musiały przenieść się do zachodniej części kraju. Uważamy, że nadszedł czas, aby zacząć myśleć i dyskutować o możliwościach wsparcia odbudowy ukraińskiego systemu sportowego i infrastruktury sportowej.