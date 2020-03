Przebywający za granicą polscy sportowcy wracają do kraju. Po lekkoatletów i wioślarzy poleciał rządowy samolot, Maja Włoszczowska wybrała prywatny samolot, biathlonowa kadra różnymi środkami transportu jest już w domu. Wszystkich czeka dwutygodniowa domowa kwarantanna.

Największe perypetie związane z powrotem miała reprezentacja Polski w biathlonie. Z uwagi na pandemię koronawirusa sezon został przedwcześnie zakończony w sobotę w fińskim Lahti. "Biało-Czerwoni" samolotem dotarli do Monachium, ale tam okazało się, że jest kłopot z kontynuowaniem podróży drogą powietrzną. Polski Zwiazek Biathlonu postanowił więc wynająć prywatną firmę transportową, która dostarczyła zawodników i zawodniczki do przejścia granicznego w Zgorzelcu. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa reprezentanci przesiedli się do samochodów federacji, które rozwiozły ich do domów.



Nasza znakomita kolarka górska Maja Włoszczowska wracała do Polski z Hiszpanii. Dwukrotna medalistka olimpijska wybrała lot prywatnym samolotem. "Dotarłam do domu i nigdzie się nie ruszam. Kwarantannę już zaczęłam w Hiszpanii we wtorek. Lot prywatnym samolotem pomógł uniknąć zagrożeń po drodze. Nigdy jednak nie wiadomo czego się dotknęło, więc mimo iż nie muszę, izoluję się na kolejne dwa tygodnie" - napisała Włoszczowska na Instagramie.

"Z pewnością śledzicie wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Polsce i na świecie. My wracamy z obozu w Portugalii. Pozamykali tutaj wszystko, poodwoływali wszystkie loty. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy uda nam się wrócić do domu. Jednak dzięki działaniom podjętym przez pana premiera i panią minister sportu mamy szansę wrócić do domu i to bardzo dużą. Za godzinę wsiadamy do samolotu do Polski. Wracamy do domu. Dziękujemy bardzo" - mówiła oszczepniczka Maria Andrejczyk w nagraniu, które zamieściła na swoim profilu na Facebooku.

Lekkoatleci oraz przebywający również w Portugalii wioślarze wrócili rządowym samolotem.



W Lago Azul, gdzie regularnie trenują polscy wioślarze, pozostało troje "Biało-Czerwonych": rywalizujące w dwójce podwójnej wagi lekkiej Jaclyn Stelmaszyk i Weronika Deresz oraz skiffista Natan Węgrzycki-Szymczyk. Towarzyszyć im bedą trenerzy Przemysław Abrahamczyk i Jarosław Szymczyk.



Lekkoatleci mieli z kolei zgrupowanie w Monte Gordo, które miało trwać do 20 marca. Powołano na nie 17 sportowców, w tym czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajdka, dwukrotnego srebrnego medalistę olimpijskiego w rzucie dyskiem Piotra Małachowskiego, brązowego medalistę MŚ w tej konkurencji Roberta Urbanka czy rywalizującą w rzucie oszczepem Marię Andrejczyk.

