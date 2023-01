Polsat Sport wygrywa najszerszą ofertą na rynku sportowych transmisji w Polsce

Średnie udziały Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra, Polsatu Sport News i Polsatu Sport Fight za cały 2022 rok wyniosły 0,84%. Wynik ten daje nadawcy drugie miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych stacji sportowych w Polsce. Z powodów technologicznych poza konkurencją znajduje się dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej TVP Sport (1,10%). Pozostali nadawcy oferujący swoje usługi w systemie satelitarnym, czyli Eurosport (0,80%), Canal + Sport (0,33%) oraz, również należący do Telewizji Polsat, Eleven Sports (0,19%) zajęli odpowiednio trzecie, czwarte i piąte miejsce.

Siłą Polsatu Sportu jest najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin na polskim rynku, dzięki czemu każdy kibic znajdzie w nim coś dla siebie i to niezależnie od pory roku. Doskonale widać to na przykładzie kwietnia 2022, gdy na świecie nie odbywał się żaden znaczący turniej rangi mistrzowskiej, a kanały sportowe Polsatu były wtedy pierwszym wyborem kibiców. O sukcesie zdecydowały transmisje krajowych i europejskich lig siatkarskich, piłkarskich oraz koszykarskich, które wkraczały w decydujące fazy. Istotnym punktem kwietniowej oferty były także wielkie turnieje tenisowe, takie jak ATP Masters, z udziałem najlepszych tenisistów świata, w tym Huberta Hurkacza. Natomiast w przypadku konkurencyjnych nadawców, np. w trakcie Pucharu Świata w skokach narciarskich czy piłkarskiego mundialu w Katarze, wyniki ponadprzeciętnie rosły, a następnie wróciły do niższego poziomu.