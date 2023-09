Polsat Sport i Grupa Polsat Plus głównymi partnerami medialnymi II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki

Europejski Kongres Sportu i Turystyki to platforma wymiany myśli na temat wyzwań stojących przed sportem w XXI wieku. Sportowi decydenci z całej Europy, a także trenerzy, zawodnicy, managerowie, czy przedstawiciele branży medialnej i marketingowej, mogą spotkać się w jednym miejscu oraz wymienić cennymi doświadczeniami. Pierwsza edycja EKSiT odbyła się w 2022 roku. Jej dorobek i ogromny sukces frekwencyjny dowiodły słuszności idei zorganizowania takiego wydarzenia, stąd też decyzja o kontynuowaniu projektu.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w kanałach Polsat Sport

Druga edycja EKSiT będzie szeroko transmitowana przez Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Redakcja sportowa Polsatu do obsługi medialnej tego wydarzenia wysyła kilkudziesięcioosobowy zespół dziennikarzy i pracowników realizacji telewizyjnej. Każdy dzień Kongresu rozpocznie oraz zakończy specjalny program studyjny, stanowiący wprowadzenie do bloków tematycznych oraz ich podsumowanie. Widzowie kanałów sportowych Polsatu na żywo zobaczą wybrane panele dyskusyjne, a nad całością Kongresu czuwać będzie reporter Michał Białoński.

We wtorek o godzinie 16:00 Polsat Sport News pokaże między innymi spotkanie z Michałem Probierzem czyli nowym selekcjonerem piłkarskiej Reprezentacji Polski, które poprowadzi komentator Polsatu Sport - Bożydar Iwanow. Moderatorami wielu dyskusji będą także inni dziennikarze redakcji sportowej Polsatu, tacy jak Paulina Chylewska, Jerzy Mielewski, Marcin Lepa czy Przemysław Iwańczyk. Tematyka prowadzonych przez nich paneli obejmować będzie między innymi inicjatywy i programy korzystnie wpływające na sportowy rozwój młodzieży, dyplomację sportową czy aspekty towarzyszące organizacji wielkich turniejów.

Nie zabraknie także wątku poświęconego polskiemu fenomenowi siatkarskiemu, który zapewne nie istniałby bez wieloletniego wsparcia medialnego Telewizji Polsat oraz mecenatu sponsoringowego Grupy Polsat Plus. Czynne zaangażowanie obydwu tych podmiotów to jeden z powodów, dla których siatkówka jest polską specjalnością i naszą narodową dyscypliną sportu. W czasie II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki odbędą się także dwie wieczorne gale, które również będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu. We wtorek o godzinie 20:00 Polsat Sport Extra pokaże Małopolską Galę Sportu, a dzień później na tym samym kanale o godzinie 20:20 widzowie obejrzą Galę Ambasadorów Sportu.