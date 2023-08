Polki powalczą o mistrzostwo. W Bernie może paść rekord świata

Dla Polki to świetna wiadomość, bo od Tokio wielokrotnie biła rekord świata (obecnie wynosi 6,25 s) i jest niemal niepokonana. Niemal, bo jeśli już ktoś z nią wygrywa, to jest to rodaczka, Natalia Kałucka, jedna z dwóch sióstr bliźniaczek. Urodzona w 2001 roku zawodniczka także ma się czym pochwalić - w 2021 roku została mistrzynią świata, a podczas igrzysk europejskich, które odbywały się w tym roku w Polsce, zmierzyła się z Mirosław w finale i znów okazała się od niej lepsza. Kałucka radowała się wówczas z sukcesu, markotna Mirosław nie kryła za to, że srebro zawsze jest dla niej porażką.