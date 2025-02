Polki mistrzyniami świata! Austriaczki w pokonanym polu

Polki mistrzyniami świata! Wielki sukces w Chorwacji

- Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Mecz był bardzo ciężki mecz, ale od wiedziałyśmy, że taki będzie. Do końca wierzyłyśmy, że możemy to wygrać. Na początku odepchnęłyśmy się dwiema bramkami i to było bardzo ważne, bo to Czeszki musiały gonić. Trzecia bramka dodała nam jeszcze więcej wiary i pewności siebie. Jestem dumna z naszej drużyny, ciężko pracowałyśmy w obronie, w ataku też zagrałyśmy dobrze. Jesteśmy mega szczęśliwe - mówiła po meczu z Czechami Amelia Katerla cytowana przez "sp360.pl".