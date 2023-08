Wyścig na dystansie 1000 metrów w indywidualnej rywalizacji kajakarek był pierwszym finałem czwartego dnia rozgrywanych w Duisburgu mistrzostw świata. Iskrzycka była jedną z faworytek do medali i było to widać od samego początku wyścigu, gdzie trzymała się w ścisłej czołówce. Na pierwszych pomiarach znajdowała się tuż za podium, a daleko do przodu wypłynęła Alyssa Bull i jak się potem okazało, taktyka była trafiona w punkt, a skuteczny atak przyniósł jej złoto.