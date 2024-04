Tymoteusz Puchacz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w 2021 roku, ale trudno nazwać go etatowym kadrowiczem - zwłaszcza w ostatnich latach. Obecnie lewy defensor przebywa na wypożyczeniu w drugoligowym 1. FC Kaiserslautern. I choć jego drużyna całościowo nie notuje najlepszych wyników, sam 25-latek prezentuje wysoką formę. To świetne wieści dla Michała Probierza, który z pewnością mocno rozważa powołanie piłkarza na nadchodzące Mistrzostwa Europy w Niemczech .

Puchacz wreszcie odnalazł w Niemczech swoje miejsce

Tymoteusz Puchacz opuścił Lecha Poznań w 2021 roku. Miał wówczas za sobą dwa bardzo udane sezony w PKO BP Ekstraklasie i wydawało się, że jest gotowy na postawienie kolejnego dużego kroku w karierze. Wyjazd i aklimatyzacja w Bundeslidze rzadko bywa jednak dla piłkarzy z polskiej ligi prosta. Pamiętajmy, że nawet Robert Lewandowski potrzebował roku, by na dobre zaaklimatyzować się w Borussii Dortmund. Nie inaczej było w przypadku lewego obrońcy. W Unionie Berlin nie zdołał przebić się do wyjściowego składu. Nie najlepiej wspomina też wypożyczenia do Trabzonsporu czy Panathinaikosu, mimo że dzięki jednemu z nich ma w domu medal za mistrzostwo Turcji. W przypadku 25-latka powiedzenie "do trzech razy sztuka" zdaje się jednak pasować jak ulał. Po przejściu do 1. FC Kaiserslautern odgrywa w zespole pierwszoplanową rolę, a jego dyspozycję doceniają niemieccy dziennikarze. Ostatnio po raz kolejny udowodnił, że na poziomie 2. Bundesligi radzi sobie znakomicie.