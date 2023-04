Polak po tym wszystkim zaszył się na wyspie. Wrócił jednak do sportu

Zaskakujący powrót Polaka

- Przetrawiłem to, co się stało kilka lat temu. Swoje odcierpiałem. Było i minęło. Wiem, że mam łatkę dopingowicza, ale nie przywiązuję do tego zbytniej wagi, choć czasami zdarzają się nieprzyjemnie komentarze. Co mam zrobić? To jest już za mną. Oczywiście jest duży żal, bo sześć lat - mówiąc brzydko - poszło się pierdzielić. Szkoda tego czasu. Może jednak dzięki temu będę mógł dłużej potrenować, bo mój organizm nie jest tak wyeksploatowany i kolana oraz plecy dłużej wytrzymają - dodał.