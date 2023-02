Z punktu widzenia naszego państwa brutalny najeźdźca na terytorium suwerennego państwa, w tym przypadku Federacja Rosyjska, wraz z wspierającą go Białorusią, nie mają moralnego prawa ogrzewać się blaskiem płomienia olimpijskiego. Co z tego, że pośród kółek olimpijskich, symbolizujących wszystkie kontynenty i jedność ludzi z całego świata, zabrakłoby flagi Rosji, skoro wiadomo, że dla Putina i Kremla propagandowy wydźwięk ewentualnych sukcesów w Paryżu miałby kolosalne znaczenia .

Teraz szczegóły wyłożył w rozmowie z portalem sport.pl. - Postanowiłem wyjść przed szereg i zadeklarować to, bo obserwowałem dyskusję po ogłoszeniu wstępnej propozycji MKOl dot. dopuszczenia do startu sportowców z Rosji i Białorusi. Zauważyłem, że sporo osób zaczęło reagować np.: "Właściwie to w porządku, niech startują pod neutralną flagą". (...)Co się stało, byśmy mieli zmienić zdanie? Jedyne, czego się dopatrzyłem w ciągu tego roku, to - niestety - tysiące zabitych niewinnych Ukraińców, zniszczone wioski i miasta na terenie ich kraju i zbrodnie wojenne popełniane przez armię rosyjską. Kompletnie nie znajduję argumentów, by sytuacja miała się zmienić - wyłożył swój punkt widzenia Maroszek.