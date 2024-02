Warto przypomnieć, że faworytem był inny Polak - Robert Karaś. Ukochany Agnieszki Włodarczyk przez długi czas prowadził i miał ogromną przewagę nad rywalami. Ostatecznie jednak z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z rywalizacji, a zwycięzcą tego wyścigu został Kenneth Vanthuyne. Belg do ukończenia zawodów potrzebował 182 godzin, 43 minut i 43 sekund.

Adrian Kostera głodny kolejnych sukcesów. Polak bierze udział w wyzwaniu 365 Triathlon

Po znakomitym występie w Szwajcarii Adrian Kostera stwierdził, że jest gotowy na kolejne wyzwania. Na krótko po zakończeniu rywalizacji na dystansie 10-krotnego Ironmana triathlonista zapowiedział, że jego kolejnym celem będzie wyzwanie 365 Triathlon, podczas którego będzie on musiał przepłynąć 1205 kilometrów, przejechać na rowerze 33132 kilometry i przebiec 7833 kilometry.

Z pozoru niemożliwe do zrealizowania wyzwanie Adrian Kostera rozpoczął 1 czerwca 2023 roku. Na ukończenie pierwszego etapu Polak potrzebował “zaledwie" dwóch miesięcy. Na początku sierpnia wsiadł on bowiem na rower i rozpoczął drugi etap wyzwania .

W ostatnich miesiącach Adrian Kostera na bieżąco informował swoich fanów o postępach na trasie. Przypomnijmy, że drugą część etapu 365 Triathlon Polak ukończył 9 stycznia i tego samego dnia rozpoczął bieg na dystansie 7833 kilometrów. Początek lutego nie był jednak prosty dla naszego triathlonisty. Wówczas mierzył się on bowiem z problemami zdrowotnymi, które utrudniały mu pokonywanie kolejnych kilometrów. Kilka dni później Kostera wyjawił, że "biega mu się ponownie miło i przyjemnie".

365 Triathlon. Adrian Kostera informuje, jak przebiega ostatni etap wyzwania

W niedzielę, w trakcie 263. dnia wyzwania Polak przekroczył kolejną granicę. Pokonał on bowiem 2000 km biegu. Do końca wyzwania zostało mu więc jeszcze dokładnie 5833 km. We wtorek 20 lutego Adrian Kostera opublikował w mediach społecznościowych kolejne "sprawozdanie" z trasy.