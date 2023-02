Ogromne napięcia wokół udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w najbliższych igrzyskach olimpijskich 2024 . Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce, dopuścić ich do startu. Reprezentanci wielu krajów, w tym Polski, w obliczu trwającej na terytorium Ukrainy wojny nie wyobrażają sobie rywalizacji jak gdyby nigdy nic z Rosjanami i Białorusinami. To pełne sprzeciwu stanowisko poparła m.in. Anne Hidalgo , mer Paryża. Właśnie w tym mieście zorganizowane zostaną zawody.

Polska doprowadzi Putina do szaleństwa? W Norwegii zachwyceni planem przedstawionym przez ministra Bortniczuka

Przypomniano, że wcześniej takie wyjście z sytuacji zdało egzamin. Wszak w Tokio w 2021 roku i w Rio de Janeiro w 2016 roku drużyna uchodźców już występowała. To pozwoliło na udział w rywalizacji reprezentantom Sudanu Południowego, Syrii, Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga. "Bycie uchodźcą nie znaczy, że nie możemy mieć marzeń. Czasem, gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji, nie masz wielu opcji. Musisz brać to, co masz" - komentowała sytuację Yusra Mardini, pływaczka, której dom znajdujący się w Damaszku został zbombardowany, a ona oraz jej siostra uciekły do Libanu, a dalej do Turcji.