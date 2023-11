Polacy wicemistrzami Europy, wielki sukces tuż przed igrzyskami. I ogromny pech

Dwie polskie załogi biją się o jeden paszport. Stawka jest ogromna

Zapewnili w ten sposób miejsce Polsce w olimpijskich regatach, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się na akwenie w Marsylii, ale nie sobie. Tu trwa bowiem wewnętrzna rywalizacja, bo wielki apetyt ma też gdańsko-poznański duet Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki . To wicemistrzowie Europy z 2018 roku, zarazem dziesiąta osada ostatnich mistrzostw świata. Po zakończonych dziś regatach w Portugalii to oni mogą być jednak bardziej zadowoleni.

Polacy mogli powalczyć o złoto. Sędziowie... szukali wiatru - i go nie znaleźli

W Vilamourze odbyły się mistrzostwa kontynentu w klasach 49er, kobiecej 49erFX oraz na katamaranach (Nacra 17). Wydawać by się mogło, że na początku listopada może być tam problem z pogodą, ale nie z... wiatrem. A tymczasem to okazało się największą przeszkodą. Przez cały czas wiało bardzo słabo, na granicy możliwości rozgrywania wyścigów. A gdy już powiało, to chaotycznie - czyniło to wielkie kłopoty żeglarzom, którzy musieli "szukać" mocniejszych podmuchów.