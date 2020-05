Szwajcarski rząd przegłosował pakiet pomocowy dla sportu. Wyniesie on łącznie pół miliarda franków, z czego 350 milionów to wsparcie dla piłki nożnej i hokeja na lodzie. "To pożyczka, a nie darowizna" - zaznaczyła jednak minister sportu Viola Amherd.

Pieniądze nie mogą zostać wykorzystane m.in. na opłacenie ponadprzeciętnych kontraktów zawodników. Już wcześniej kluby hokejowe i piłkarskie zobowiązały się do obniżenia zarobków o 20 procent w ciągu trzech najbliższych lat.

Dodatkowo rząd przekaże 150 milionów franków na wsparcie innych dyscyplin sportu wyczynowego oraz amatorskiego.

"Bez tej pomocy wiele klubów, w których trenują także amatorzy, jest zagrożonych i może nie przetrwać kryzysu. Niestety doświadczenie pokazuje, że właśnie sport będzie jeszcze długo będzie walczyć ze skutkami pandemii" - powiedziała Amherd.

