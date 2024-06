Plany Polsatu Sport. Marian Kmita: ofensywa na igrzyska, Wimbledon na bogato

Kmita ocenił również sukces transmisyjny z ostatnich Hokejowych Mistrzostw Świata Elity. Przyznał, że Polsat chce zajmować się również dyscyplinami, które mają ogromny potencjał na zainteresowanie wśród widzów, ale nie zostały jeszcze odpowiednio wypromowane.

Marian Kmita o ofercie Polsatu Sport na nadchodzące igrzyska

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Marian Kmita przyznał, że większość stacji sportowych, które od lat znajdują się na rynku, ma między sobą dobre relacje. Pomaga to w negocjacjach dotyczących praw do kolejnych turniejów w konkretnych dyscyplinach. Tym razem takie negocjacje przyniosły Polsatowi Sport możliwość omawiania meczów siatkarskich na igrzyskach olimpijskich oraz pokazania najważniejszych startów Polek i Polaków w ramach News Access. Zakontraktowany został również godzinny program poświęcony polskiej siatkówce w Paryżu. Reklama

"Planujemy potężne bloki, a do tego wysyłamy liczną ekipę do Paryża, która będzie miała swoje studio w Domu Polskim w Lasku Bulońskim. Zamierzmy nadawać codzienny wieczorny program LIVE od 19.00 do 22.00. Do tego poranna audycja prosto z Paryża od 11.00 do 12.00, a przed nią dedykowany specjalnie siatkówce format Olimpijska 7strefa" - przekazał szef Polsatu Sport.

Kmita przyznał, że Eurosport nie udostępnił przekazu na żywo z meczów siatkarskiej reprezentacji Polski, ale stacjom udało się "pójść na kompromis", dzięki czemu program igrzysk w Polsacie będzie mógł zadowolić największych fanów.

Marian Kmita o planach Polsatu na Wimbledon

Polsat jako jedyny nadawca ma prawa do pokazywania tegorocznego Wimbledonu. Emocje w meczach na trawie rozpoczną się już 1 lipca, a w meczach singlowych wystąpią m.in. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette czy Magdalena Fręch.

"Wysyłamy Tomasza Lorka z Robertem Szegdą do Londynu, którzy będą śledzić wszystko, co najważniejsze i oby jak największe sukcesy Huberta Hurkacza oraz Igi Świątek" - wyjawił. Dodał również, że w razie dotarcia którejś z Polek lub Polaka do finału rozgrywek, Polsat pójdzie w ślady Eurosportu oraz TVN i pokaże mecz w otwartych kanałach Polsatu i TV4. Reklama

Polsat odpowiada na Euro 2024

Choć to TVP ma prawa do pokazywania Euro 2024, Polsat Sport i na to wydarzenie przygotował bogatą ofertę programów pobocznych, których obsada może zachwycić kibiców. Roman Kołtoń poprowadzi program, w którym towarzyszyć mu będą m.in. Tomasz Hajto, Maciej Żurawski czy Marek Citko.

Warto śledzić kolejne wydarzenia sportowe na kanałach Polsatu Sport. W najbliższych tygodniach prócz piłki nożnej na pierwszym planie tradycyjnie pozostanie siatkówka i turnieje Ligi Narodów kobiet oraz mężczyzn.

Red. Marian Kmita / INTERIA.PL