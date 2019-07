Pjongczang. Trybunał Arbitrażowy uchylił dożywotnie zawieszenie Witalija Mutki

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie uchylił decyzję MKOl z 2017 roku o dożywotnim wykluczeniu z ruchu olimpijskiego rosyjskiego wicepremiera i byłego ministra sportu Witalija Mutki.

Według uzasadnienia CAS, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał prawa do nałożenia kary na Mutkę, ponieważ nie był on zawodnikiem, trenerem, ani członkiem delegacji olimpijskiej. Jednak orzeczenie CAS nie zmusza MKOl do zaproszenia rosyjskiego działacza-polityka na najbliższe igrzyska.

CAS nie przychylił się również do opinii, że powszechny doping w rosyjskim sporcie był wspierany przez państwo, a Mutko miałby być za to odpowiedzialny. Obecnie Mutko jest wicepremierem ds. budownictwa.

W 2017 roku MKOl zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski na zimowe igrzyska w Pjongczangu w 2018 roku, a Mutko został dożywotnio wykluczony z ruchu olimpijskiego. Karę wymierzono w związku z wielokrotnym łamaniem przepisów antydopingowych przez "Sborną" na igrzyskach w Soczi w 2014 roku.

W lutym ub.r. MKOl oczyścił z zarzutu złamania przepisów antydopingowych 28 rosyjskich sportowców. Wcześniej MKOl pozwolił wystartować w Pjongczangu 169 rosyjskim sportowcom pod flagą olimpijską.