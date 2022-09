Piwniczna: II Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking. Uczestników dopingował Robert Korzeniowski

Do pokonania uczestnicy konkurencji mieli trasę o długości 5 km. Wyznaczono ją na zboczu mierzącej 703 metry góry Kicarz. Ustalono także limit czasu - przejście nie mogło im zająć więcej niż 60 minut.

Lekkoatleta dopinguje biegaczy

Przed startem do rywalizacji zagrzewał i motywował uczestników Robert Korzeniowski. Były rekordzista świata w chodzie sportowym udzielał uczestniczącym w II Górskich Mistrzostwach Polski w Nordic Walking cennych uwag. Tłumaczył m.in. jak powinni oddychać, żeby się nie męczyć i jak rozkładać siły.

Czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy był też gościem IV Salonu Przemysłu Turystycznego.

Opowiadał o sporcie, imprezach sportowych i rywalizacji. Również o pracy z dziećmi, której wraz z żoną się oddał. W Piwnicznej wielokrotny mistrz świata w chodzie sportowym promował swoje dwa projekty. Pierwszym był Walking Lovers - projekt mający na celu popularyzację chodu sportowego. - Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na to, że taka forma aktywności fizycznej jest odpowiednia absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia - zapewniał zebranych w Piwnicznej polski lekkoatleta.

Projekty Korzeniowskiego

Drugim, promowanym przez mistrza olimpijskiego projektem jest Korzeniowski Cup - zawody lekkoatletyczne w chodzie i bieganiu, które w tym roku na początku września odbyły się w Karpaczu. Podczas spotkania, gość opowiadał też o integracji środowisk sportowych i promocji chodzenia. Formuła ta - podkreślał - jest otwarta dla wszystkich, również dla tych, którzy preferują aktywność i turystykę rodzinną. Popularyzacja nordic walking jako nowoczesnej, wszechstronnej formy rekreacji dla wszystkich jest wpisana do regulaminu Górskich Mistrzostw Polski w Nordic Walking.

Trenuj - ćwicz w domu

Organizatorzy Festiwalu Biegowego zachęcają wszystkich do regularnych ćwiczeń. “Wyzwanie związane z codziennym bieganiem lub robieniem pompek może dostarczyć Ci motywacji i pomóc szybko robić postępy - jeśli odpowiednio do niego podejdziesz" - podkreślają. I zapewniają, że do biegania można się przygotować nawet bez wychodzenia z domu. “Wykonywanie tego samego ćwiczenia dzień po dniu przez określony czas było znane od lat - na przykład 30 dni przysiadów, miesiąc z deską" - argumentują miłośnicy biegania.

I informują, że już wkrótce rozpoczną się przygotowania do 14. Festiwalu Biegowego. Tegoroczny trwał od 9 do 11 września.

Ewa Wysocka