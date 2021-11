Pistorius został skazany na 13 lat i 5 miesięcy więzienia za zamordowanie Steenkamp w 2013 roku. W lipcu minęła połowa wyroku, dlatego mógłby ubiegać się o wcześniejsze wyjście na wolność, ale prawo w RPA wymaga, aby zostało poprzedzone spotkanie z najbliższymi ofiary. Do tej pory do niego nie doszło.

Przeniesie Pistoriusa do więzienia w mieście Gqeberha (dawniej nazywane Port Elizabeth), położonego w pobliżu miejsca zamieszkania rodziców Steenkamp, ma ułatwić spotkanie. Wcześniej odbywał karę w Pretorii, oddalonej o 1100 kilometrów.

Według południowoafrykańskich mediów, powołujących się na prawniczkę reprezentującą państwa Steenkamp, rodzice zamordowanej kobiety są gotowi zgodzić się na rozmowę z Pistoriusem.

Do tragedii doszło w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku. W niejasnych okolicznościach utytułowany lekkoatleta, m.in. pięciokrotny mistrz paraolimpijski, zastrzelił partnerkę w swoim domu. Kobieta zginęła w toalecie, po tym jak Pistorius oddał cztery strzały przez zamknięte drzwi. Utrzymywał on, że to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.

