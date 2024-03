Laura Kenny urodziła się wcześniakiem z zapadniętym płucem. Lekarze radzili rodzicom reprezentantki Wielkiej Brytanii, aby uczyli ją jazdy na rowerze w celu zwiększenia pojemności płuc. Sytuacja zdrowotna kobiety skłoniła rodziców do zaangażowania Laury w ten sport. Z czasem zawodniczka zaczęła osiągać spektakularne sukcesy w tej dyscyplinie. Była jedną z gwiazd igrzysk olimpijskich w Londynie 2012. Na tej imprezie wywalczyła dwa złote krążki w omnium i wyścigu drużynowym. 4 lata później obroniła wywalczone tytuły w Rio de Janeiro.

Problemy zdrowotne mistrzyni olimpijskiej. Nie było z nią dobrze

Nie wszyscy jednak z optymizmem zareagowali na jej powrót do sportu. "Laura ma niewielkie szanse na to, że pojedzie do Paryża"- stwierdził Stephen Park, dyrektor sportowy brytyjskiej federacji w trakcie spotkania z dziennikarzami w Manchesterze.