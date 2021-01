PGA Championship w 2022 roku nie odbędzie się na polu golfowym Trumpa

Pole golfowe Donalda Trumpa straciło miano gospodarza wielkoszlemowego turnieju PGA Championship w 2022 roku - poinformowali organizatorzy. Ich decyzja związana jest z atakiem na Kapitol zwolenników prezydenta USA, którego kadencja wkrótce się kończy.

Informację o pozbawieniu Trump Bedminster w New Jersey miana gospodarza jednej z najważniejszych imprez w golfowym kalendarzu podano na Twitterze. Uzasadniono to środowymi wydarzeniami w Waszyngtonie. Trump zachęcał rankiem tego dnia swoich zwolenników do marszu na Kapitol, powtarzając przy tym, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane. Tłum wtargnął do Kongresu w trakcie procedury zatwierdzania rezultatów wyborczych przez parlamentarzystów. W wyniku zamieszek zginęło pięć osób.

Organizatorzy PGA Championship poszukują obecnie nowej lokalizacji. Przedstawiciele Trump Bedminster skomentowali, że decyzja o zmianie gospodarza turnieju jest nielegalnym zerwaniem umowy.

