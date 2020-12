Petra Vlhova najlepszym sportowcem Słowacji

Narciarka alpejska Petra Vlhova po raz drugi z rzędu wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca Słowacji - poinformowały miejscowe media. Wyprzedziła kolarza Petra Sagana i hokeistę Erika Cernaka.

Z kolei już po raz piąty drużyną roku wybrano piłkarską reprezentację, która awansowała na mistrzostwa Europy.



Vlhova zdobył 457 punktów, Sagan 257, a Cernak 247.



Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się gala, a wyniki ogłoszono w programie telewizyjnym z udziałem laureatów.



W przeciwieństwie do poprzedniej edycji plebiscytu, nagrodzono tylko pięciu najlepszych sportowców i jedynie najlepszy zespół.

"Wyróżnienie tytułem sportowca roku jest premią za wyniki i ciężką pracę" - podkreśliła Vlhova, która bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon alpejskiego Pucharu Świata. Ma już trzy zwycięstwa i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej (po 6 z 34 zawodów).



