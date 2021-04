PE w łucznictwie. W Antalyi wystartuje 13 reprezentantów Polski

Trzynaścioro reprezentantów Polski wystąpi w tureckiej Antalyi w drugim i ostatnim tegorocznym turnieju Pucharu Europy w strzelaniu z łuku klasycznego i bloczkowego. Zawody rozpoczynają się kwalifikacjami 8 kwietnia, a zakończą trzy dni później.

- Liczę, że w tym występie "Biało-Czerwoni" spiszą się lepiej niż w poprzednich zawodach cyklu w chorwackim Porecu, kiedy to w marcu najlepiej zaprezentowali się Małgorzata Kapusta i Przemysław Konecki, którzy w łuku bloczkowym sklasyfikowani zostali na szóstym miejscu - powiedział kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Łuczniczego Jacek Maciaszek.

- Wśród strzelających z łuku klasycznego najlepszy w ekipie był Sławomir Napłoszek, który był dziewiąty. Start w Turcji to kolejny sprawdzian przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy, także w Antalyi (31 maja - 6 czerwca) oraz turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio, który rozegrany zostanie dzień przed zawodami Pucharu Świata w Paryżu (21-27 czerwca) - dodał Maciaszek.

W czempionacie Europy w Antalyi prawo startu w igrzyskach wywalczy czwórka najlepszych wśród kobiet i mężczyzn, natomiast w stolicy Francji po trzy zespoły kobiet i mężczyzn.

Skład na PE w Antalyi:

łuk klasyczny

kobiety - Sylwia Zyzańska, Wioleta Myszor, Joanna Rząsa (wszystkie Łucznik Żywiec), Magdalena Śmiałkowska (Społem Łódź) i Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz).

mężczyźni - Jakub Banaszak (BKS Bydgoszcz), Michał Basiuras, Marek Szafran (obaj Społem Łódź), Oskar Kasprowski (Łucznik Żywiec), Kacper Sierakowski, Sławomir Napłoszek (obaj Stowarzyszenie Łuczniczy Marymont Warszawa).

łuk bloczkowy

Małgorzata Kapusta (Płaszowianka Kraków) i Łukasz Przybylski (A3D Toszek Boguszyce).

Zdjęcie Łucznictwo / Newspix

