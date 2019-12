Pasja kibica. Witold Szuster wędruje przez świat - czyli... stopem na wojnę

Witold Szuster - w popisowej roli globtrotera i kolekcjonera przygód. ​Niezrównany gawędziarz, nieprzestający czarować słowem. Prowadzi nas przez labirynty, którymi niestrudzenie podążał przez kilka dekad. Kibic, łowca autografów, koneser mocnych wrażeń, nieujarzmiony podróżnik. Zresztą posłuchajmy...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. Euro 2020. Cristiano Ronaldo: To boisko to pole ziemniaków! Wideo © 2019 Associated Press

Zobacz pierwszą część przygód Witolda Szustera



- Pamiętam bardzo dokładnie rok 1984, kiedy do Poznania przyjechał Liverpool - opowiada pan Witold z iskrą w oku. - Pod hotelem, do którego przyszedłem, stały trzy autokary. Osobny dla angielskich piłkarzy, osobny dla dziennikarzy i dla kibiców. Nikt nie pilnował, to wsiadłem do tego drugiego.

Pijany jak Angol

Reklama

Pojechali na stadion Lecha. Minęli jedną bramkę kontrolną, potem drugą i... - Pomyślałem, że jest szansa wejść na trybuny. Ale została jeszcze jedna bramka. Zobaczyłem, że z trzeciego autobusu wysypują się pijani kibice. Wysiadłem, wmieszałem się w tłum i zacząłem się zataczać najlepiej, jak umiałem. Sprawdzili bilety tylko kilku pierwszym, reszta weszła na słowo honoru. Tak obejrzałem mecz z trybuny głównej - opowiada.

Kilka lat później Lech grał z Barceloną. Tym razem pan Witold wybrał się z kolegą. Zainteresowanie spotkaniem było przeogromne. Nie można było kupić wejściówki za żadną cenę. Nawet u koników. - Postanowiliśmy więc zrobić ten sam numer, co ja wcześniej z Liverpoolem. Pokonałem wszystkie trzy bramki, ale kolegę złapali na trzeciej. Postanowiłem zawrócić. Udało nam się wejść dopiero na drugą połowę. Daliśmy pieniądze gościowi, który stał na bramie i wpuszczał. Kieszenie miał po brzegi wypchane forsą - wspomina.

Zobaczyłem, że z trzeciego autobusu wysypują się pijani kibice. Wysiadłem, wmieszałem się w tłum i zacząłem się zataczać najlepiej, jak umiałem. Sprawdzili bilety tylko kilku pierwszym,

Na widowni ścisk niebywały. Szpilki się nie dało wcisnąć. To był w Polsce jeden z ostatnich takich meczów. Później względy bezpieczeństwa traktowane były już o wiele poważniej. - Na boisku niesamowite emocje do ostatniej sekundy. Lech przegrał, ale po karnych. Wisieliśmy na płocie. Było nieludzko zimno. Ale to był piękny wieczór. Jeden z najpiękniejszych - uważa.

Bufet dla ubogich

Coś dla przeciwwagi? Przypomina sobie eliminacje do igrzysk olimpijskich w Seulu. A konkretnie wydarzenia sprzed meczu Polski z RFN. Ekipa gości kwaterowała wówczas w Katowicach, w hotelu przy Roździeńskiego.

- Przyszło tam mnóstwo dzieci i młodzieży, żeby zobaczyć piłkarzy z bliska. Pamiętam, że niemieccy działacze wyrzucali z okien cukierki, a te dzieci od razu rzucały się na ziemię tam, gdzie coś upadło. Dziennikarze z zagranicy filmowali wszystko i robili zdjęcia. Mogłem się tylko domyślać, jak przedstawią to później u siebie w mediach. Że w Polsce bieda i wszyscy głodni... - opowiada.

Ale po chwili przyznaje z uśmiechem, że kiedyś sam znalazł się w podobnej sytuacji. - To było na początku lat 90. I znowu Poznań. Graliśmy tam kwalifikacyjny mecz z Irlandią. Kibice z Dublina i okolic paradowali z piwami zakupionymi w Peweksie. Najlepsze marki, nie byle jakie. Nagle podjechał po nich autokar, wsiedli i odjechali. A te piwa, ledwo upite, zostawili przed pojazdem. Było wtedy strasznie gorąco. My z kolegą naubierani. W dodatku po długiej podróży i przez większą część dnia nie mieliśmy nic w ustach. Rozterek wielkich nie było. Skoczyliśmy od razu. Skłamałbym, jakbym powiedział, że nie smakowało nam wybornie - uśmiecha się.

Karty z figurami

A skoro o trunkach mowa, to staje przed jego oczyma Bytom. To już czasy bardziej współczesne. - Niedaleko dworca PKP jest taki klub kibica Polonii. W kamienicy na piętrze. Spotykali się tam regularnie - i chyba praktykują to do tej pory - byli piłkarze tego klubu. Wśród nich wielkie figury: Walter Winkler, Kazimierz Trampisz, Jan Liberda, Ryszard Grzegorczyk. Dziś nie wszyscy żyją. Grali w karty, była wódeczka. Jeździłem tam czasami, zdarzało mi się co nieco łyknąć. Potem, jak Liberda zachorował na Alzheimera, to już na miasto nie wychodził. Bo zapominał kurtki zabrać z powrotem albo w ogóle nie mógł sobie przypomnieć drogi do domu. Odwiedziłem go ze dwa razy w jego mieszkaniu. Opiekowała się nim żona, bardzo zaradna kobieta. Świetnie pamiętał, co się wydarzyło 30 lat temu. Ale gorzej było z tym, co miało miejsce przed paroma minutami. Bywało, że pytał mnie kilka razy, jak mam na imię - mówi.

Liberda żyje. Winklera i Trampisza nie ma już z nami. Obaj odeszli latem 2014 roku. - Kiedyś, jak się wzięło gazetę do ręki, to raz na pół roku się mówiło: o, ten umarł, a mam jego autograf. A w ostatnich latach? Czasem co tydzień ktoś umiera. Ale zauważyłem, że długowieczni są Skandynawowie. Niedawno pisałem do paru mistrzów olimpijskich jeszcze z lat 50. i 60. Wielu z nich mi odpisało. Widać, że ręka starcza, bo koślawo - dziwi się.