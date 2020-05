​Paryż 2024. Olimpijski ośrodek sportów wodnych powstanie w Saint-Denis

Zaprezentowany niedawno projekt olimpijskiej pływalni na igrzyska 2024 w Paryżu zyskał entuzjastyczne recenzje, jeśli chodzi o estetykę i funkcjonalność, ale wzbudził kontrowersje z powodu znacznego przekroczenia planowanych kosztów.

Zamiast początkowych 111 mln euro ma kosztować ponad 170 milionów.

Przyszłe centrum sportów wodnych zlokalizowane będzie w Saint-Denis, naprzeciwko Stade de France, z którym będzie połączone planowaną kładką dla pieszych nad autostradą A1. Komitet organizacyjny przewidywał, że koszt obiektu przeznaczonego do skoków do wody, piłki wodnej i pływania synchronicznego zamknie się kwotą 111 milionów euro.

Budżet zaprezentowanego wirtualnie w tym tygodniu kompleksu ma jednak ostatecznie sięgnąć 147 milionów, wliczając w to budowę kładki nad autostradą. Do tej kwoty doliczyć trzeba 20 mln za dwudziestoletnią koncesję dla budującej i eksploatującej obiekt firmy Bouygues oraz koszt przygotowania i uzbrojenia terenu, co w sumie daje kwotę 174 milionów euro.

Koszty inwestycji w większości - około 154 mln, w tym połowa z budżetu państwa - pokryje SOLIDEO (konsorcjum odpowiedzialne za przygotowanie obiektów olimpijskich - PAP). Władze metropolii paryskiej (MGP) dołożą 20 milionów. Za tymczasowe przystosowanie obiektu do wymogów rywalizacji olimpijskiej około 2,5 mln zapłaci komitet organizacyjny igrzysk.

Sam obiekt, według oceny ekspertów, "zachwyca czystymi liniami i szerokim wykorzystaniem drewna". Budynek ma mieć 30 metrów wysokości i po 100 metrów długości i szerokości. Innowacyjne jest rozplanowanie wnętrza. Znajdą się w nim dwa baseny oddzielone mobilną platformą przypominającą plażę. Dodatkowy 50-metrowy basen, przeznaczony do rozgrzewki, zostanie dołączony do kompleksu na czas trwania igrzysk. Pojemność trybun na czas rywalizacji wyniesie 6000 miejsc, po zawodach zmniejszona zostanie do 2500.

Zawody pływackie przeprowadzone zostaną na tym samym obszarze, zaś areną rywalizacji będzie przykryty ruchomym dachem basen z prowizorycznymi trybunami na 15 tysięcy widzów. Tuż obok znajdować się będą dwa baseny do treningów.

Początkowo obiekt miał po igrzyskach pełnić nadal funkcje czysto sportowe, ale ostatecznie ma zostać przekształcony, kosztem 20 milionów euro, w ogólnodostępne centrum rekreacji ze strefami fitness, ścianą wspinaczkową, skateparkiem i boiskami sportowymi. Jest to zgodne z założeniami paryskich igrzysk, w myśl których obiekty sportowe mają po zawodach nadal żyć i służyć miejscowej społeczności.

Przedstawiony przez wykonawcę projekt ma być oficjalnie zatwierdzony przez Radę Metropolitarną Paryża podczas sesji MGP 15 maja. Budowa ma się rozpocząć wiosną 2021 roku, a przekazanie obiektu Komitetowi Organizacyjnemu Paryż-2024 - nastąpi najpóźniej wiosną 2024 roku.

