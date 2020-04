Polski Komitet Paraolimpijski włączył się do akcji „posiłki kryzysowe”. Sportowcy zachęcają do wpłacania datków na sfinansowanie posiłków dla najbardziej potrzebujących. Inicjatywa ma na również na celu uratowanie przed zamknięciem restauracji, w której na co dzień pracują niewidomi kelnerzy.

Polscy sportowcy paraolimpijscy wyszli z inicjatywą pomocy najbardziej potrzebującym w dobie epidemii koronawirusa. Właśnie ruszyła zbiórka internetowa w ramach akcji "posiłki kryzysowe". Jej celem jest zebranie trzech tysięcy złotych na jeden dzień, w którym każdy ubogi będzie mógł otrzymać ciepły posiłek.

Akcja ma jeszcze jeden dodatkowy cel. Sportowcy chcą pomóc utrzymać się warszawskiej restauracji Different, w której obsługują niewidomi kelnerzy. Osoby niewidzące to większa część personelu tego lokalu.

Restauracja jest w stanie przygotować dziennie 140 dwudaniowych posiłków dla seniorów, samotnych matek oraz niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie stolicy. Według wyliczeń, aby sfinansować jednodniową dostawę obiadów, należy uzbierać 3 tysiące złotych. Takie właśnie jest początkowe założenie zbiórki, ale sportowcy zapowiadają, że im większa kwota, tym większe szanse na nakarmienie potrzebujących przez kolejne dni.

Do wirtualnej skarbonki dorzuciła się już między innymi Lucyna Kornobys - medalistka igrzysk paraolimpijskich oraz mistrzostw świata.

