W tym roku prym w klasyfikacji nominowanych wiodą olimpijczycy, którzy wystąpili podczas igrzysk w Tokio. W tym gronie znaleźli się m.in. srebrna medalistka w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk, złoty medalista w chodzie na 50 kilometrów Dawid Tomala czy wioślarska czwórka podwójna w składzie Agnieszak Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillman, która w stolicy Japonii wywalczyła srebrny krążek.

Nie można zapominać także o naszych tenisistach - Hubercie Hurkaczu i Idze Świątek, który włączyli się do walki o najwyższe triumfy w światowej elicie tenisa.

W zeszłym roku triumfował Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium, przed tenisistką Igą Świątek i skoczkiem narciarskim Kamilem Stochem.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie "PS" i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)

2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)

3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)

6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)

7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Tadeusz Michalik (zapasy)

10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)

11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)

15. Iga Świątek (tenis)

16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)

18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6% Iga Baumgart-Witan 3% Jan Błachowicz 2% Patryk Dobek 3% Jan-Krzysztof Duda 2% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 3% Maryna Gąsienica-Daniel 1% Małgorzata Hołub-Kowalik 2% Hubert Hurkacz 6% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 2% Natalia Kaczmarek 2% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 2% Malwina Kopron 2% Dawid Kubacki 3% Bartosz Kurek 3% Wilfredo Leon 3% Robert Lewandowski 7% Natalia Maliszewska 1% Tadeusz Michalik 1% Aleksandra Mirosław 1% Katarzyna Niewiadoma 2% Wojciech Nowicki 3% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1% Kamil Stoch 3% Iga Świątek 7% Justyna Święty-Ersetic 5% Dawid Tomala 3% Anita Włodarczyk 9% Karol Zalewski 1% Bartosz Zmarzlik 4% Piotr Żyła 5%

głosów: 2175

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL