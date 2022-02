Ołeksandr Zinczenko wydał poruszające oświadczenie. "Nie poddamy się"

Oprac.: Katarzyna Pociecha Sport

Ołeksandr Zinczenko, ważne ogniwo piłkarskiej reprezentacji Ukrainy oraz piłkarz Manchesteru City, zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis z komentarzem do wydarzeń w jego ojczyźnie oraz do konfliktu z Rosją. "Moje państwo należy do Ukraińców i nikt nigdy nie będzie mógł go sobie przywłaszczyć. Nie poddamy się!" - zadeklarował. Nie jest osamotniony w swoim stanowisku.

Zdjęcie Ołeksandr Zinczenko jest piłkarzem reprezentacji Ukrainy i Manchesteru City / Instagram / East News