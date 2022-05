Ogromny kontrakt telewizyjny gwiazdy NFL. 375 milionów!

Na początku roku świat obiegła informacja o zakończeniu kariery przez zawodnika Tampa Bay Buccaneers. Brady sam jednak zdementował te plotki w połowie, zapowiadając, że jeszcze ma sporo do udowodnienia na boiskach NFL.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kacper Piechocki: Chcemy, aby Liga Mistrzów wróciła do Bełchatowa. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

NFL. Tom Brady zostanie ekspertem FOX Sports

44-latek ma już jednak plan na to, jak zapełnić sobie czas po zakończeniu futbolowej kariery. Według informacji NY Post, Brady po przejściu na sportową emeryturę zostanie ekspertem FOX Sports. Telewizja podpisała z nim 10-letni kontrakt warty 375 milionów dolarów. Oprócz analizowania meczów, Brady będzie zobowiązany też do bycia ambasadorem stacji, co oznacza bycie twarzą kampanii reklamowych czy akcji promocyjnych.

Reklama

Prawa telewizyjne do pokazywania NFL należą do najbardziej wartościowych na rynku. 75 ze 100 wydarzeń telewizyjnych z największą oglądalnością w USA to właśnie zasługa NFL. Liga obecnie ma umowy z FOX, ESPN, CBS, NBC i Amazonem, warte razem aż 110 miliardów dolarów.

Brady to wciąż grająca legenda NFL. Jest rekordzistą pod względem pierścieni zdobytych za mistrzostwa ligi, którą wygrywał siedmiokrotnie. Pięć razy był też wybierany najlepszym zawodnikiem Super Bowl.