Ogromne kwoty od Orlenu za czasów Obajtka. W ostatnim roku olbrzymi wzrost

Sponsorzy to jeden z najważniejszych elementów każdej organizacji sportowej, niezależnie od dyscypliny . Zwłaszcza najbogatsze drużyny z zewnętrznych firm potrafią otrzymać grube miliony złotych. W kraju nad Wisłą różnego rodzaju podmioty wspiera między innymi Orlen. Gigant paliwowy obecny jest między innymi w żużlu, piłce nożnej czy siatkówce. Mało tego, logotypy stacji znajdują się nawet w potężnych międzynarodowych projektach. Za czasów Daniela Obajtka polski koncern nawiązał współpracę z teamami Formuły 1. Najpierw był to Williams, potem Alfa Romeo (dzisiejszy Kick Sauber), a od niedawna Racing Bulls.

Orlen nie szczędzi milionów na sport. Na liście wielkie marki

"ORLEN dołączył do świata królowej motorsportu w sezonie 2019, kiedy to został oficjalnym partnerem zespołu Williams Racing Team. Zbiegło się to z długo wyczekiwanym powrotem Roberta Kubicy do F1. Po dziewięciu latach przerwy polski kierowca zasiadł za kierownicą bolidu Williams FW42. Brytyjski zespół, w barwach którego jeździł również George Russell, zakończył zmagania z jednym punktem, wywalczonym właśnie przez Kubicę podczas Grand Prix Niemiec" - pochwalono się początkami na łamach "orlen.pl".