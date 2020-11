Przypominamy sportowców, trenerów i działaczy, którzy zmarli w minionych 12 miesiącach (1.11.2019 - 30.10.2020).

LISTOPAD 2019



13.11. W wieku 83 lat zmarła legenda francuskiego kolarstwa Raymond Poulidor. Przeszedł do historii jako "wiecznie drugi", bowiem trzy razy kończył Tour de France na drugim miejscu. W 1964 roku wygrał inny prestiżowy wyścig Vuelta a Espana.



GRUDZIEŃ 2019



23.12. W wieku 71 lat zmarł trener Jacek Machciński, który w sezonie 1980/81 poprowadził piłkarzy Widzewa do pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Polski.



STYCZEŃ 2020



1.01. W wieku 77 lat w Nowym Jorku zmarł były komisarz koszykarskiej ligi NBA David Stern. Funkcję pełnił do 2014 roku przez 30 lat - najdłużej w historii.



12.01. Motocyklista Paulo Goncalves zmarł na trasie Rajdu Dakar. 40-letni Portugalczyk przewrócił się w okolicach 270. kilometra niedzielnego odcinka specjalnego i był nieprzytomny, gdy dotarły do niego służby medyczne.



25.01. W wieku 72 lat zmarł Rob Rensenbrink, znakomity w przeszłości piłkarz reprezentacji Holandii. Z drużyną narodową wywalczył w 1974 i 1978 roku wicemistrzostwo świata. Od kilku lat cierpiał na postępujący zanik mięśni.



26.01. W katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas zginął słynny koszykarz Kobe Bryant, pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Miał 41 lat.



LUTY 2020



6.02. W wieku 83 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski i m.in. Polonii Bytom Jan Liberda.



22.02. W wieku 87 lat zmarł trener skoków narciarskich Janusz Fortecki, który w kadrze narodowej prowadził m.in. mistrza olimpijskiego z Sapporo Wojciecha Fortunę, Stanisława Bobaka czy Piotra Fijasa.



24.02. W Warszawie w wieku 78 lat zmarł po ciężkiej chorobie mistrz olimpijski z Moskwy (1980) w jeździeckim konkursie skoków przez przeszkody Jan Kowalczyk.



MARZEC 2020



6.03. W wieku 84 zmarł Henri Richard, najbardziej utytułowany hokeista w historii NHL. Z drużyną Montreal Canadiens sięgnął po Puchar Stanleya jedenastokrotnie.



13.03. W wieku 97 lat zmarła w Pradze Dana Zatopkova, złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w rzucie oszczepem. Dwukrotna mistrzyni Europy (1954, 1958) była żoną słynnego biegacza Emila Zatopka.



17.03. W wieku 51 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski i Górnika Zabrze Piotr Jegor.



20.03. W wieku 94 lat zmarł w Belgradzie były wieloletni (1976-2002) sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Serb Borislav Stankovic.



26.03. W wieku 87 lat zmarł w utytułowany francuski trener piłkarski Michel Hidalgo. W 1984 roku poprowadził reprezentację narodową swojego kraju do mistrzostwa Europy.



KWIECIEŃ 2020



5.04. W Warszawie w wieku 84 lat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie wielki znawca oraz popularyzator pięściarstwa, redaktor Lucjan Józef Olszewski.



6.04. W wieku 71 lat zmarł były trener m.in. piłkarskiej reprezentacji Serbii i Atletico Madryt Radomir Antic.



12.04. W wieku 90 lat po długotrwałej chorobie zmarł jeden z najwybitniejszych kierowców Formuły 1 sir Stirling Moss. Był uznawany za najlepszego z grona tych, którym nigdy nie udało się wywalczyć tytułu mistrza świata.



17.04. W wieku 72 lat na Covid-19 zmarł słynny bokserski sędzia Eddie Cotton. Sędziował wiele walk o mistrzostwo świata, również z udziałem Polaków. W 1996 roku stał w ringu razem z Andrzejem Gołotą i Riddickiem Bowe'em.



29.04. W wieku 80 lat zmarł Janis Lusis, trzykrotny medalista olimpijski, w tym złoty z Meksyku (1968), rekordzista świata w rzucie oszczepem, jeden z największych rywali Janusza Sidły i Władysława Nikiciuka. Startujący w barwach ZSRR Łotysz chorował na raka.



MAJ 2020



1.05. W wieku 85 lat zmarł w Mielcu były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Edward Brzostowski.



4.05. W wieku 90 lat zmarł legendarny trener futbolu amerykańskiego Don Shula. W trakcie 33 lat kariery szkoleniowej odniósł 347 zwycięstw, co jest rekordem ligi NFL. Dwukrotnie z Miami Dolphins wygrał Super Bowl.



14.05. W wieku 96 lat zmarł Henryk Jaskuła - pierwszy Polak i trzeci żeglarz na świecie, który samotnie i bez zawijania do portów okrążył Ziemię.



15.05. W wieku 87 lat zmarł legendarny zawodnik i trener judo Ryszard Zieniawa, wychowawca triumfatorów i medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.



22.05. W wieku 78 lat zmarł Jerry Sloan, legendarny trener drużyny koszykarzy Utah Jazz. Pełnił tę funkcję przez 23 sezony i dwukrotnie doprowadził zespół do finału ligi NBA. W obu przypadkach lepsi okazali się Chicago Bulls, z Michaelem Jordanem w składzie. Cierpiał na chorobę Parkinsona oraz otępienie z ciałami Lewy'ego.



25.05. W wieku 95 lat zmarł trzykrotny mistrz olimpijski w hokeju na trawie, reprezentant Indii Balbir Singh. Uważany był za legendę tego sportu.



30.05. W wieku 84 lat zmarł w San Benito (Teksas) wybitny amerykański sprinter Bobby Joe Morrow. W 1956 roku na igrzyskach olimpijskich w Melbourne wywalczył trzy złote medale - na 100, 200 i w sztafecie 4x100 m.



CZERWIEC 2020



1.06. W wieku 78 lat zmarł jeden z najbardziej aktywnych działaczy sportowych Janez Kocijancic. Słoweniec w ostatnich latach był przewodniczącym Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz wiceszefem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Był głównym pomysłodawcą Igrzysk Europejskich.



- W wieku 46 lat zmarł były piłkarz ekstraklasy Piotr Rocki. W latach 1992-2017 ponad 200 spotkań w ekstraklasie, grał m.in. w Legii Warszawa, Polonii Bytom, GKS Tychy, Odrze Wodzisław czy Polonii Warszawa. Z Dyskobolią Grodzisk Wlkp. zdobył Puchar Polski i dwukrotnie Puchar Ligi, a z Legią Warszawa wywalczył Superpuchar Polski.



2.06. W wieku 79 lat we Wrocławiu zmarł były bokser Józef Grzesiak, brązowy medalista igrzysk w Tokio w 1964 roku.



18.06. W wieku 47 lat zmarł trzykrotny mistrz olimpijski w piłce wodnej Węgier Tibor Benedek.



20.06. W wieku 74 lat zmarł szef europejskiej federacji lekkoatletycznej Svein Arne Hansen.



21.06. W wieku 79 lat zmarł w Warszawie Ryszard Żyszkowski, legendarny pilot rajdowy, wielokrotny mistrz Polski, uczestnik ponad 250 rajdów samochodowych.



23.06. W wieku 88 lat zmarł Lesław Skinder, legendarny sprawozdawca Polskiego Radia, który relacjonował między innymi olimpijskie sukcesy lekkoatletów. Oprócz sportu jego pasją były Kresy - był prezesem zarządu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna.



- W wieku 81 lat zmarł w Bydgoszczy Witold Baran, członek słynnego Wunderteamu, wicemistrz Europy w biegu na 1500 metrów z Belgradu w 1962 roku



27.06. W Belgradzie w wieku 74 lat zmarł Ilija Petkovic, były piłkarz reprezentacji Jugosławii, a później selekcjoner drużyny narodowej Serbii i Czarnogóry. Powodem zgonu było zakażenie koronawirusem i wywołana nim choroba Covid-19.